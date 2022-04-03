شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 3 /4 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 3 /4 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، التي جاء في مقدمتها، فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى حضور أمير مرتضى، واختبار طبى للونش لتحديد موقفه من المشاركة مع الزمالك في مواجهة بيراميدز، وإسماعيل يوسف يتولى منصب المستشار الفنى للزمالك.

فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى حضور أمير مرتضى