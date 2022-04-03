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أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 3 /4 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 3 /4 /2022، العديد من الأخبار المهمة، التي جاء في مقدمتها، فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى حضور أمير مرتضى، واختبار طبى للونش لتحديد موقفه من المشاركة مع الزمالك في مواجهة بيراميدز، وإسماعيل يوسف يتولى منصب المستشار الفنى للزمالك.

 

فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى حضور أمير مرتضى

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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