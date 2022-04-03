شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 3 /4 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 3 /4 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، التي جاء في مقدمتها، فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى حضور أمير مرتضى، واختبار طبى للونش لتحديد موقفه من المشاركة مع الزمالك في مواجهة بيراميدز، وإسماعيل يوسف يتولى منصب المستشار الفنى للزمالك.
فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى حضور أمير مرتضى
عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد.