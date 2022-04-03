شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يصل ملعب السلام لمواجهة الأهلي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الهلال السوداني ملعب السلام منذ قليل، تمهيدا لخوض مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفور وصول الحافلة أرض الملعب، قام الجهاز الفني للفريق السوداني بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التى تسبق المباراة المرتقبة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصدها الأهلي أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.