شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وزاناكو الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبى، التى تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولم يشهد الشوط الأول أي أحداث مثيرة، لاسيما إن بيراميدز كان الأكثر سيطرة واستحواذًا علي الكرة، وسط حدر دفاعي من الفريق الضيف.

دخل بيراميدز المباراة محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل أهلي طرابلس المقدمة برصيد 12 نقطة، والصفاقسي التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نفاط، وزاناكو في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وأدار المباراة طاقم حكام من توجو بقيادة الحكم، كواسي أتوسو، ويعاونه كولمان دومينو المساعد الأول، وعبده كلافيا المساعد الثاني، وكولمانفي أكالوسو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، ليبراتو سيبيت من جنوب السودان، وأوزمينو جوزيف المنسق العام من نيجيريا، والأنجولي إيزاك ساندولينا المنسق الأمني، والمصرية إيناس مظهر المنسق الإعلامي، والمصري محمد سلطان مراقبا لأمور فيروس كورونا.