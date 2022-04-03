شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني.. شريف يقود الهجوم وأشرف وياسر فى الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي و السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، كريم فؤاد ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ،بيرسي تاو ، أحمد عبد القادر ، محمد شريف.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصدها الأهلي أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة ، كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.