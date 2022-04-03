شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي وبن يوسف يقودان هجوم بيراميدز في مواجهة زاناكو الزامبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله لخوض مباراة زاناكو الزامبي في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - محمد حمدي - محمود صابر

يدخل بيراميدز المباراة محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل أهلي طرابلس المقدمة برصيد 12 نقطة، والصفاقسي التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نفاط، وزاناكو في المركز الأخير بثلاث نقاط، ويدير المباراة طاقم حكام من توجو بقيادة الحكم، كواسي أتوسو، ويعاونه كولمان دومينو المساعد الأول، وعبده كلافيا المساعد الثاني، وكولمانفي أكالوسو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، ليبراتو سيبيت من جنوب السودان، وأوزمينو جوزيف المنسق العام من نيجيريا، والأنجولي إيزاك ساندولينا المنسق الأمني، والمصرية إيناس مظهر المنسق الإعلامي، والمصري محمد سلطان مراقبا لأمور فيروس كورونا.