شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 3/ 4 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الأحد 3/ 4 /2022، العديد من الأحداث المهمة، يأتى أبرزها جلسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.
التنس المصري يحقق ثلاثة إنجازات في يوم واحد
نجح اتحاد التنس المصري، برئاسة إسماعيل الشافعي، في تحقيق أكثر من إنجاز على الصعيدين العالمي والإفريقي خلال مجريات اليوم الأحد، في ثلاث منافسات مختلفة.
5 قرارات لمجلس الأهلي.. أبرزها تكليف العوضي باختيار مدرب أجنبي لفريق اليد
اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، العديد من القرارات المهمة بنشاط فريق الكرة وباقي الفرق الجماعية على هامش اجتماعه الذي عقد بفرع النادي بمدينة نصر، استكمالًا للجلسة التي عُقدت يوم الإثنين الماضي.
المصري يصرف مكافآت التأهل في الكونفدرالية ويطالب لاعبيه بغلق صفحة مازيمبي
أجرى سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اتصالا هاتفيا بالمهندس محمد سلامة، رئيس بعثة النادي بالكونغو الديمقراطية، وذلك عقب نهاية مباراة اليوم بين المصري ومازيمبي والتي جرت على ملعب الأخير وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد وتأهل لدورالثمانية للبطولة.
خسر علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى استضافتها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس حتى الثالث من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات فى لعبة الإسكواش.
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بحضور محمد بركات عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي، قدم خلالها كيروش تقريرًا مفصلاً عن رحلة السنغال والأحداث المصاحبة للمباراة والتقرير الفني.
عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، وشهدت الجلسة تواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، حيث طالب المدير الفني من اللاعبين بضرورة غلق ملف البطولة الإفريقية بشكل نهائي والتركيز في الفوز بمباريات الدوري خلال الفترة المقبلة.