شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 3/ 4 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الأحد 3/ 4 /2022، العديد من الأحداث المهمة، يأتى أبرزها جلسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

التنس المصري يحقق ثلاثة إنجازات في يوم واحد

نجح اتحاد التنس المصري، برئاسة إسماعيل الشافعي، في تحقيق أكثر من إنجاز على الصعيدين العالمي والإفريقي خلال مجريات اليوم الأحد، في ثلاث منافسات مختلفة.

5 قرارات لمجلس الأهلي.. أبرزها تكليف العوضي باختيار مدرب أجنبي لفريق اليد