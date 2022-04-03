شكرا لقرائتكم خبر عن "أفشة" يهدر فرصة إحراز التقدم للأهلى بمرمى الهلال السودانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر محمد مجدى "أفشة" صانع ألعاب فريق الأهلى، فرصة محققة للتهديف بمرمى الهلال السودانى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقي.

وجاء تشكيل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى يضم كلا من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كريم فؤاد، على معلول، عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

ويضم تشكيل الهلال للمباراة، أبو عشرين في حراسة المرمى، فارس عبد الله – محمد أوتارا – الطيب عبد الرازق - موفق صديق في الدفاع، صلاح عادل – جيرالد فيري – عبدول أجاجون في الوسط، ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن - عيد مقدم في الهجوم.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصدها الأهلي آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم، وفي رصيده 7 نقاط، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.