شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي 0 - 0 الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء الأحد على استاد الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين، في الوقت الذي حاول فيه الأهلي التحكم في رتم المباراة وفتح ثغرة من الجبهة اليسرى في الوقت الذي حاول فيه الهلال الضغط على صاحب الأرض مبكرا، وشن الهلال هجمة خطيرة في الدقيقة الرابعة مستغلا المساحات في دفاع الأهلي ولكن أبعدها ديانج من داخل منطقة الجزاء.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب في أول ربع ساعة وأرسل علي معلول عرضية متقنة في الدقيقة العاشرة ولكن أبعدها أبو عشرين من أمام محمد شريف، وفشل أفشة في استغلال التمريرة الرائعة التي وصلته من شريف في الدقيقة 11 وسددها بعيدا عن الثلاث خشبات.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، كريم فؤاد ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ،بيرسي تاو ، أحمد عبد القادر ، محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من علي لطفي، محمود وحيد، محمود متولى، محمد محمود، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، ميكيسوني، حسام سن.

ويضم تشكيل الهلال للمباراة، أبو عشرين في حراسة المرمى، فارس عبد الله – محمد أوتارا – الطيب عبد الرازق - موفق صديق في الدفاع، صلاح عادل – جيرالد فيري – عبدول أجاجون في الوسط، ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن - عيد مقدم في الهجوم.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصدها الأهلي آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم، وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.