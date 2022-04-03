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بيراميدز يعلن تشكيل فريقه زاناكو الزامبي في الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله لخوض مباراة زاناكو الزامبي، في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي سينطلق بعد قليل.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

 

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - حسين السيد 

 

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف 

 

خط الهجوم: فخري لاكاي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

 

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - محمد حمدي - محمود صابر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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