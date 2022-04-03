بيراميدز يعلن تشكيل فريقه زاناكو الزامبي في الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله لخوض مباراة زاناكو الزامبي، في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي سينطلق بعد قليل.

محمد يوسف

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