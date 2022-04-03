شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الأهلى تفاوض مع الصقر 16 سنة.. و6 صفقات حمراء منعت ضم البلدورز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أن التجديد مع 6 لاعبين في النادى الأهلى حرمنا من التعاقد مع عمرو زكى، نجم منتخب مصر السابق والزمالك.

وقال عدلى القيعى، في تصريحات إذاعية: "تراجعنا في التعاقد مع عمرو زكى؛ لأن لوكومتيف طلب مليون و700 ألف يورو قيمة الصفقة مرة واحدة والأهلى كان يريد استعارته بنية البيع، ولكن الأهلى تراجع عن الصفقة لأن هناك 6 لاعبين كان يحتاج الأهلى تجديد تعاقدهم، أبرزهم عماد متعب ومحمد شوقى وبركات".

وعن أغرب صفقة أبرمها، قال عدلى القيعى: صفقة شريف عبد الفضيل لأن الاستغناء طلع من الإسماعيلي لنادى الزمالك ولكن خلصت معاه الفجر وتمت تانى يوم للأهلى.

وأوضح عدلى القيعى: كل الصفقات صعبة ومفيش حاجة سهلة، ولا يمكن التنبؤ بقرب أو بعد الصفقة إلا مع توقيع العقود، ولا نتحدث عن أي صفقة حتى تتم والأهلى يعلن عنها، حتى ابنى محمد كان دائما يزعل منى لأنه يعلم الصفقات من خلال إعلان الأهلى وليس منى".

وأضاف مهندس الصفقات: "أصعب صفقتين تعاقد الأهلى معاهم كان أحمد حسن بعد مفاوضات 16 سنة منذ أن كان في الإسماعيلى ثم خاض مشوار الاحتراف ولكن فضلت وراه لحد ما ارتدى قميص الأهلى، والثانية كان محمد بركات 10 سنوات منذ أن كان في السكة الحديد وذهب معارا للإسماعيلى وكان المفترض يرجع من الإعارة على الأهلى ولكن لم تتم ثم ذهب إلى الإسماعيلى ومنه إلى السعودية وقطر وفى إجازة كلمته وجالى البيت قلتله مش ناوى بقى تيجى قالى تمام كلم الناس قلتله نقرأ الفاتحة على الكلام ده بس هو مقرأش وبعدين خلصنا الصفقة".