شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات لمجلس الأهلي.. أبرزها تكليف العوضي باختيار مدرب أجنبي لفريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، العديد من القرارات المهمة بنشاط فريق الكرة وباقي الفرق الجماعية على هامش اجتماعه الذي عقد بفرع النادي بمدينة نصر، استكمالًا للجلسة التي عُقدت يوم الإثنين الماضي.

وقرر مجلس الأهلي خلال جلسته 5 قرارات؛ الأول يخص اعتماد توصيات لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وما يخص الفريق الأول لكرة القدم، وثانيها تكليف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، باختيار مدير فني أجنبي للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، بعدما استقر المجلس على عدم تجديد أحمد سالم في قيادة فريق اليد عقب الخسارة الكبيرة من الزمالك في نهائي دوري كرة اليد.

وثالث قرارات مجلس الأهلي هي اعتماد تمديد عقد إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، لمدة 3 سنوات، باعتباره من أهم العناصر في صفوف سلة الأهلي.

وعلى المستوى الإداري وافق مجلس الأهلي على تجديد الثقة في كل من المدير المالي ومديري الأمن في كافة الأفرع والمشرف العام على الخدمات، وكذلك تجديد التعاقد مع السادة المستشارين ومديري الإدارات العاملين بنظام التعاقد، واعتبر المجلس الجلسة ممتدة لحين الإعلان عن الموعد الجديد لاستكمالها.