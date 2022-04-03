شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني والتي تجمعهما مساء الأحد على استاد الأهلي WE السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كريم فؤاد، على معلول، عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي، محمود وحيد، محمود متولى، محمد محمود، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، ميكيسوني، حسام سن.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصدها الأهلي آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم، وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.