شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ألفي مشجع يدعمون الأهلي في ملعب السلام أمام الهلال السوداني .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد ما يقرب من 2000 مشجع في ملعب استاد الأهلي والسلام لدعم المارد الأحمر في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الجمهور في المدرجات، وبدأوا يرددون هتافات للفريق واللاعبين لتحقيق الفوز على بطل السودان اليوم من أجل التأهل ويزداد الجمهور مع اقتراب انطلاق المباراة.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني في العاشرة من مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصدها الأهلي آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.