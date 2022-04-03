جماهير الأهلي تهتف للفريق وتطالب اللاعبين بالتتويج ببطولة إفريقيا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تهتف للفريق وتطالب اللاعبين بالتتويج ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هتفت جماهير الأهلي التي حرصت على التواجد في مدرجات ملعب الأهلي WE السلام لمؤازرة الفريق في مباراة الهلال السوداني مساء اليوم للأهلي واللاعبين والجهاز الفني، فور نزولهم إلى أرض الملعب لإجراء عملية الإحماء.
وطالبت الجماهير اللاعبين بالتتويج باللقب الإفريقي الثالث للعام الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخ النادي.
وكان فريق الأهلي قد وصل إلى ملعب المباراة، وحرص بيتسو موسيماني وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة وأجواء الحضور الجماهيري فور الوصول إلى ملعب السلام.
ويدخل الأهلي لقاء الهلال السوداني وفي رصيده 7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشواره في البطولة التي يحمل لقبها في النسختين الماضيتين وحصد لقبها 10 مرات في تاريخه.