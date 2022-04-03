شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تهتف للفريق وتطالب اللاعبين بالتتويج ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هتفت جماهير الأهلي التي حرصت على التواجد في مدرجات ملعب الأهلي WE السلام لمؤازرة الفريق في مباراة الهلال السوداني مساء اليوم للأهلي واللاعبين والجهاز الفني، فور نزولهم إلى أرض الملعب لإجراء عملية الإحماء.

وطالبت الجماهير اللاعبين بالتتويج باللقب الإفريقي الثالث للعام الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخ النادي.

وكان فريق الأهلي قد وصل إلى ملعب المباراة، وحرص بيتسو موسيماني وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة وأجواء الحضور الجماهيري فور الوصول إلى ملعب السلام.

ويدخل الأهلي لقاء الهلال السوداني وفي رصيده 7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشواره في البطولة التي يحمل لقبها في النسختين الماضيتين وحصد لقبها 10 مرات في تاريخه.