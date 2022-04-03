شكرا لقرائتكم خبر عن التنس المصري يحقق ثلاثة إنجازات في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح اتحاد التنس المصري، برئاسة إسماعيل الشافعي، في تحقيق أكثر من إنجاز على الصعيدين العالمي والإفريقي خلال مجريات اليوم الأحد، في ثلاث منافسات مختلفة.

وبدأت إنجازات التنس اليوم بدأت بتتويج نجمة المنتخب الوطني للتنس ميار شريف بلقب بطولة ماربيلا الإسبانية، بعد التغلب على اللاعبة الألمانية تامارا فى المباراة النهائية بنتيجة 2 / 0، فيما حقق منتخب مصر للناشئين تحت 18 عاما لقب بطولة إفريقيا للفرق التي أسدل عليها الستار في تونس اليوم أيضاً، وتمكن الفراعنة الصاعدون هادي الكردي ومايكل صبحي وأحمد حسني ومصطفى هشام بقيادة المدير الفني مينا ناصر، من الفوز في نهائي البطولة على جنوب إفريقيا 2/ صفر.

وكانت ورشة عمل مدربى التنس لتطوير طرق تعليم الناشئين والبراعمة، والتى ينظمها اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، بملاعب أحد الأندية، تحت إشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد إبراهيم والمدير الفنى للاتحاد ضياء نبيل.

يحاضر فى الورشة الخبير العالمى مارك تننت والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة المقبل، وحضر فى ورشة التعليم ما يقرب من مائتى مدرب ومدربة لتنمية وتطوير خبرات تعليم اللاعبين الناشئين والبراعم.

ويستهدف الاتحاد تطوير أداء المدربين التعليمى من الناحيتين النظرية والعملية والتركيز على مهارات اللاعبين لتخريج ناشئين متميزين وزيادة القاعدة على أسس علمية سليمة، وذلك ضمن إطار خطة اتحاد التنس لتطوير كل عناصر اللعبة.