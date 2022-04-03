شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينهى ودياته ويستعد لمواجهة طلائع الجيش فى معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ودياته التي خاضها خلال فترة التوقف الدولى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل الجارى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

وخاض الفريق البترولى 4 وديات خلال فترة التوقف الدولى بدأها بمواجهة "فريق كهربا" ثم فاز الفريق البترولى على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين وديا وتعادل مع نظيره غزل المحلة سلبيا وفازت كتيبة حلمى طولان على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحرص حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط قبل مواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويدخل الفريق البترولى معسكرا مغلقا يوم الأربعاء 13 أبريل الجارى لوضع الرتوش النهائية على اختيار العناصر التي يخوض بها مواجهة طلائع الديش بالدورى العام.

من ناحية أخرى حرص أيمن الشريعى رئيس نادي إنبي على زيارة مؤمن زكريا لاعب النادي السابق والأهلي للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه خلال المحنة التى يمر بها.

من جانبه دعم رئيس نادى إنبى، حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بناديه، مشيرا إلى أنه مدرب مخضرم قائلا "حلمي طولان مدرب رائع ومخضرم ودعمناه بقوة الفترة الأخيرة، ويحقق نجاحات جيدة فى قيادة الفريق البترولى.