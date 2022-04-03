شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تهتف للشناوي واللاعب يرد التحية للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الأهلي على دعم محمد الشناوي، قائد الفريق الأحمر، والهتاف له على هامش إجراء عمليات الإحماء قبل خوض مباراة فريقه ضد الهلال السوداني، والتي تجمعهما على استاد الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما قام الحارس الدولي برد التحية للجماهير.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كريم فؤاد، على معلول، عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي، محمود وحيد، محمود متولى، محمد محمود، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، ميكيسوني، حسام حسن.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصدها الأهلي آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم، وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قائمة مباراة الليلة، وتضم كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.