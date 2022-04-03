مباشر.. الأهلي 0 - 0 الهلال السوداني.. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تأتي تلك المباراة بهدف تحديد الفريق الذي سيتأهل إلى ربع نهائي البطولة في المركز الثاني من المجموعة الأولى التي يتصدرها صنداونز الجنوب إفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط المدافع: عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي "أفشة"، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

المهاجم: محمد شريف.

أحداث المباراة

وحاول فريق الأهلي السيطرة على مجريات اللعب بداية من الدقائق الأولى،لكنه لم يتمكن من ترجمة تلك السيطرة لهجمات خطيرة في الدقائق الـ 15 الأولى.

وحاول محمد مجدي أفشة التسديد عن بعد في ظل التكتل الدفاعي من لاعبي الهلال، لكن الكرة اصطدمت بالمدافع وخرجت بعيده عن المرمى.