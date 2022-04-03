ماينز يتعادل مع جلادباخ.. واوجسبورج يهزم فولفسبورج بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

ابتعد أوجسبورج خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) بفوزه على ضيفه فولفسبورج 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة والتي شهدت تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه ماينز 1 /1.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، تقدم أوجسبورج بهدف خلال الدقيقة الأولى عن طريق إياجو، وأنهى الشوط الأول متقدما بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أحرز فلوريان نايديرليشنير الهدف الثاني لأوجسبورج في الدقيقة 62، ثم سجل مادس بيدرسين الهدف الثالث في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد أوجسبورج إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين خلف فولفسبورج صاحب المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، فرض ماينز التعادل بهدف لمثله على مضيفه مونشنجلادباخ.

وتقدم بريل إيمبولو بهدف لجلادباخ في الدقيقة، 33 لكن كريم أونيسيو أدرك التعادل لماينز في الدقيقة 77.

ورفع ماينز رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، كما رفع جلادباخ رصيده إيضا إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر.