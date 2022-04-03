موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تأتي تلك المباراة بهدف تحديد الفريق الذي سيتأهل إلى ربع نهائي البطولة في المركز الثاني من المجموعة الأولى التي يتصدرها صنداونز الجنوب إفريقي.

وقرر موسيماني إجراء عدد من التغييرات بخلاف تشكيل مباراة المريخ الماضية، حيث سيعتمد على أيمن أشرف وكريم فؤاء، بدلًا من محمد هاني ومحمد عبد المنعم، بجانب أحمد عبد القادر، وأليو ديانج بدلًا من حسين الشحات، حمدي فتحي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط المدافع: عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي "أفشة"، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

المهاجم: محمد شريف.