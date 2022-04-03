خاص.. وفد كاف في نيجيريا للاستقرار على ملعب نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سفر وفد من كاف إلى نيجيريا خلال الساعات القليلة القادمة وذلك لزيارة بعض المرافق في العاصمة النيجيرية للنظر في إمكانية استضافة ستاد أكوا إيبوم الواقع في مدينة أويو لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن مدينة أويو في العاصمة النيجيرية كانت قد تقدمت عبر الاتحاد النيجيري لكرة القدم لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في ولاية أكوا إيبوم في المباراة المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 29 مايو المقبل.

ويزور غداً الإثنين وفد من لجنة التراخيص والملاعب في الكاف مدينة أويو لتفقد مرافق الملعب وفنادق الإقامة والمستشفيات القريبة من ملعب المباراة قبل الاستقرار النهائي على استضافته للمباراة.

وأضاف المصدر أن الإجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم شهد مد الجلسة ولم يتخذ أي قرار بشأن طلبات الإستضافة للدول الراغبة، مشيرا إلي أنه تم إرجاء اختيار ملعب نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية لحين زيارة ملعب دولة نيجيريا والتأكد من صلاحيته وجاهزيته للاستضافة، خاصة مع وجود عدة أصوات في الاجتماع الأخير نادت بإسناد التنظيم لدولة في غرب إفريقيا بعد استضافة آخر نسختين في دول شمال إفريقيا، علاوة على عدم وجود فريق نيجيري في الأدوار المتقدمة بدء من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان يلا كورة أشار إلى وجود طلب رسمي من 6 دول ترغب في استضافة نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، وهي: مصر والمغرب وجنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال.

يذكر أن الأهلي سيواجه الهلال السوداني مساء اليوم الأحد في ختام منافسات دور المجموعات، ويسعى حامل اللقب للفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل التأهل إلى ربع النهائي.