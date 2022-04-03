الامارات | توتنهام يكتسح نيوكاسل بخماسية.. وويستهام يعبر إيفرتون بالدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يكتسح نيوكاسل بخماسية.. وويستهام يعبر إيفرتون بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح توتنهام ضيفه نيوكاسل يونايتد 5 /1 اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، في الوقت الذي تغلب فيه ويستهام يونايتد على ضيفه إيفرتون 2 /1.

وعلى استاد توتنهام، قلب صاحب الأرض تأخره بهدف أمام نيوكاسل إلى فوز مثير بخماسية.

وتقدم نيوكاسل بهدف في الدقيقة 39 عن طريق فابيان شار ، لكن بن ديفيز أدرك التعادل لتوتنهام قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل توتنهام رباعية حملت توقيع مات دوهيرتي ، وهيونج مين سون ،وإيميرسون ،وستيفن بيرجوين في الدقائق 48 و54 و63 و83.

الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 54 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى استاد لندن الأولمبي ، انتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام بهدف سجله آرون كريسويل في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أدرك ميسون هولجيت التعادل لإيفرتون في الدقيقة، 53 لكن بعد ست دقائق فقط أحرز جارود بوين الهدف الثاني لويستهام.

وأكمل إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين لطرد مايكل كين في الدقيقة 65.

ورفع الفوز رفع رصيد ويستهام إلى 51 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

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