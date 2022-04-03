الامارات | نابولي يشدد الخناق على ميلان في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يشدد الخناق على ميلان في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز نابولي آماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على مضيفه أتالانتا، اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة عن فوز روما على مضيفه سامبدوريا 1 / صفر، وفيورنتينا على ضيفه إمبولي بنفس النتيجة، وأودينيزي على ضيفه كالياري 5 / 1.

وارتفع رصيد نابولي، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 66 نقطة، في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق المواجهات المباشرة خلف ميلان (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد قبل لقائه مع ضيفه بولونيا غدا الاثنين.

في المقابل، تجمد رصيد أتالانتاعند 51 نقطة في المركز السابع، لتنال حظوظه في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ضربة موجعة، في ظل ابتعاده بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية العريقة.

وافتتح لورنزو إنسيني التسجيل لنابولي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، فيما أضاف ماتيو بوليتانو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وقلص مارتن دي رون الفارق، بتسجيله هدفا لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 58، لكن إليف إلماس، قضى على آمال أتالانتا في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 81.

وحافظ روما على آماله في التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على مضيفه سامبدوريا.

وارتفع رصيد روما، الذي حقق فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 54 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس، في حين توقف رصيد سامبدوريا، الذي نال خسارته الـ18 في البطولة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.

ويدين روما بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه الأرميني هنريخ مخيتاريان، الذي سجل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 27.

وفاز فيورنتينا على ضيفه إمبولي 1 / صفر في وقت سابق اليوم، ليتجنب الخسارة للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.

وسجل نيكولاس جونزاليس هدف المباراة الوحيد لفيورنتينا في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة تعرض سيباستيان لوبيرتو لاعب إمبولي للطرد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 57.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

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