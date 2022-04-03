رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بـ مانى خلال مباراة واتفورد.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

جرى الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، تبديلا بنزول السنغالى ساديو مانى بدلا من محمد صلاح، خلال مباراة واتفورد، فى المباراة التي اقيمت أمس بينهما على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

وتواجد الدولى المصرى محمد صلاح فى التشكيلة الأساسية لليفربول، بينما تواجد السنغالى ساديو مانى على دكة البدلاء.

وشهدت الدقيقة 69 نزول ساديو مانى بدلا من محمد صلاح، ورصدت الكاميرات رد فعل محمد صلاح خلال تبديله.

وسجل ديوجو جوتا، هدف ليفربول الأول فى الدقيقة 23، هجمة منظمة من لاعبى ليفربول على الجبهة اليمنى أنهاها جو جوميز بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا برأسية متقنة.