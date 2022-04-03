شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصرف مكافآت التأهل في الكونفدرالية ويطالب لاعبيه بغلق صفحة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اتصالا هاتفيا بالمهندس محمد سلامة، رئيس بعثة النادي بالكونغو الديمقراطية، وذلك عقب نهاية مباراة اليوم بين المصري ومازيمبي والتي جرت على ملعب الأخير وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد وتأهل لدورالثمانية للبطولة.

وخلال الاتصال، أكد سمير حلبية للمهندس محمد سلامة ضرورة إبلاغ الجهاز الفني واللاعبين بضرورة غلق صفحة تلك المباراة فورًا والتركيز في المباريات المقبلة للفريق ببطولة الدوري وكأس الكونفيدرالية التي صعد الفريق بها لدور الثمانية، والذي سيتم إجراء القرعة الخاص به عصر بعد غد الثلاثاء بالقاهرة.

كما أكد سمير حلبية أن مجلس إدارة النادي قرر صرف مكافأة الفوز بمباراتي أوتوهو الكونغولي والقطن الكاميروني للاعبين، وكذلك مكافأة التأهل لدور الثمانية خلال الأسبوع الحالي.