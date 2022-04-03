شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب السلام لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق النادي الأهلي ملعب السلام منذ قليل، تمهيداً لخوض مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، وفور وصول الحافلة أرض الملعب، قام الجهاز الفني للفريق، بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، بمعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التى تسبق المباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في العاشرة من مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي الفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصدها الأهلي آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويدخل الأهلي لقاء الغد وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.

ويدخل الأهلي في العاشرة مساء اليوم الأحد، مباراة مهمة عندما يلتقي مع الهلال السوداني على استاد الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصدها الأهلي آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم، وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قائمة مباراة الليلة، وتضم كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.