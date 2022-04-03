شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال قبل مواجهة الهلال السوداني.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فريق الأهلي لمهمته الأخيرة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا باهتمام كبير، لتفادي المفاجآت أمام الهلال السوداني، عندما يلتقيان اليوم الأحد، على استاد الأهلى والسلام.

ويستهدف الأهلي صاحب المركز الثاني (7 نقاط) في سهرته الرمضانية الأولى الإجهاز على ما تبقى من أحلام الخصم السوداني الثالث في الترتيب برصيد 4 نقاط، لاستكمال مسيرته نحو الحفاظ على لقبه للمرة الثالثة تواليا.