شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال موسيمانى عن موقعة الأهلى والهلال السودانى الليلة بدوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة من مساء اليوم، الأحد، مباراة مهمة عندما يلتقي مع الهلال السوداني باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصدها الأهلي آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ترتيب الأهلي في المجموعة

ويدخل الأهلي لقاء اليوم، وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.

قائمة الأهلي لمباراة الهلال السوداني

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قائمة مباراة الليلة، وتضم كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي الحارس الطاقم الفسفوري، فيما يرتدي فريق الهلال القميص الأزرق والشورت الكحلي ويرتدي حارس مرماه الطاقم الأسود.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وكذلك موعد انطلاق عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية.

موسيماني يتحدث عن مواجهة الهلال

وتحدث بيتسو موسيماني، عن مباراة الهلال الليلة، قائلاً إنها ستكون صعبة، موضحاً في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن مواجهة الهلال تأتي في ختام ماراثون طويل في دور المجموعات، لذلك ستكون قوية وصعبة، لأن الفريقين يبحثان عن الفوز بهدف التأهل.

وعن تأخر حسم الصعود حتى آخر مباراة قال موسيماني: «جزء من قوة الأهلي أنه دائما يتأهل في المباراة الأخيرة، وحدث هذا على مدار أكثر من بطولة متتالية، وأتوقع أن تكون المباراة أكثر صعوبة خصوصا أن الهلال سيلعب بشكل هجومي للحفاظ على حظوظه في التأهل».

واستكمل: "الأهم بالنسبة لنا الآن هو التأهل وما يميز موقفنا هو أننا أصحاب القرار في ذلك.. لذلك يجب علينا تحقيق الفوز في مباراة الغد دون أن ننتظر أي حسابات أخرى».

موسيماني علّق على إصابات الأهلي

وفيما يتعلق بتكرار إصابات لاعبي الأهلي مع المنتخب الوطني، قال موسيماني: «أصبحت اعتاد على مثل هذه الأمور، وأعلم أنه دور النادي في دعم المنتخبات الوطنية وهذا جزء من تاريخ النادي.. اعتدت على كثرة الإصابات بعد تجمع المنتخبات الوطنية ولكني أعلم جيدا أني أملك عناصر مميزة قادرة على تعويض الغيابات وهذا هو قدر النادي».

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي سيلعب من أجل تحقيق الفوز على الهلال رغم أنه يملك فرصة الصعود في حالة التعادل أيضا ولكن الأهلي لا يلعب دائما إلا على الفوز.