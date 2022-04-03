شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتسلح بـ6 انتصارات بالكونفدرالية قبل مواجهة زاناكو والان مع تفاصيل الخبر
وخلال رحلته بالنسخة القائمة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حصد بيراميدز 10 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في مجموعته، فيما يحتل أهلي طرابل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي الصفاقسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيراً زاناكو الزامبي برصيد 3 نقاط.
وخاض بيراميدز 9 مباريات في النسخة الحالية بالكونفدرالية، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء واحد.
وجاء مشوار بيراميدز في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية كالتالي:
ـ التعادل في الذهاب 0/0
ـ الفوز في الإياب 1/0الدور التمهيدي الثانيمع مانيما يونيون
ـ فوز بيراميدز في الذهاب 1/0
ـ فوز بيراميدز في الإياب 2/1
ـ الفوز على زاناكو 2/0 في زامبيا
ـ الفوز على الصفاقسي 1/0 في القاهرة
ـ التعادل مع الصفاقسي في تونس 1/1
ـ الهزيمة أمام أهلي طرابلس في ليبيا 1/0