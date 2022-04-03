بيراميدز يتسلح بـ6 انتصارات بالكونفدرالية قبل مواجهة زاناكو

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مباراة مهمة عندما يلتقى بنظيره زاناكو الزامبي بالجولة السادسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في لقاء يخوضه الفريق السماوى بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط على أمل تعثر أهلى طرابلس الليبى أمام الصفاقسى التونسى ليعود بيراميدز لصدارة المجموعة.

وخلال رحلته بالنسخة القائمة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حصد بيراميدز 10 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في مجموعته، فيما يحتل أهلي طرابل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي الصفاقسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيراً زاناكو الزامبي برصيد 3 نقاط.

وخاض بيراميدز 9 مباريات في النسخة الحالية بالكونفدرالية، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء واحد.

وجاء مشوار بيراميدز في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية كالتالي:



الدور التمهيدي الأولمع عزام يونايتد

ـ التعادل في الذهاب 0/0

ـ الفوز في الإياب 1/0

الدور التمهيدي الثانيمع مانيما يونيون

ـ فوز بيراميدز في الذهاب 1/0

ـ فوز بيراميدز في الإياب 2/1



في دور المجموعاتـ الفوز على أهلي طرابلس 2/1 في القاهرة

ـ الفوز على زاناكو 2/0 في زامبيا

ـ الفوز على الصفاقسي 1/0 في القاهرة

ـ التعادل مع الصفاقسي في تونس 1/1

ـ الهزيمة أمام أهلي طرابلس في ليبيا 1/0