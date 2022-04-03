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ختام معسكر تقنية الـvar بمشاركة مايك فان مسئول فيفا.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر تقنية الـvar بمشاركة مايك فان مسئول فيفا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة  عصام عبد الفتاح، معسكر حكام تقنية الفيديو الذى أقيم على مدار 5 أيام، بمشاركة مايك فان دير روست مسئول تقنية الفيديو فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وأفضل محاضر فى العالم فى تقنية الـvar.

 

جاء المعسكر مثمرًا وناجحًا بكل المقاييس وسيساهم فى تطوير وتحسين مستوى وأداء الحكام فى تطبيق تقنية الفيديو فى مصر، ضمن خطة التطوير التى وضعتها لجنة الحكام الرئيسية واعتمدها مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، للنهوض والارتقاء بمستوى الحكام ورفع كفاءتهم.

 

من جانبه، أعرب مايك فان دير روست عن سعادته بالمشاركة فى المعسكر وتجاوب الحكام المصريين معه والاستفادة من المحاضرات التى ألقاها على مدار 5 أيام ، ورغبتهم الحقيقية فى الوصول لأعلى درجات الارتقاء فى تقنية الفيديو.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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