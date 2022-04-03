شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية تنتظر الزمالك بالدوري فى شهر رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، الأحد، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وحصل الزمالك على راحة من التدريبات، أمس السبت، بعد التعادل سلبيًّا مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار

وينتظر الفارس الابيض خمسة مباريات قوية فى شهر رمضان ستكون بدايتها مع بيراميدز فى موقعة مثيرة ضمن لقاءات مسابقة الدوري على أن يواجه الزمالك نظيره المقاصة ثم فاركو ثم الاتحاد السكندري ثم المصرى البورسعيدى.