شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مواجهات الأهلى أمام الهلال السودانى قبل الصدام العاشر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني الليلة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويبحث المارد الأحمر عن بطاقة التأهل بعد بداية ضعيفة لحامل اللقب آخر نسختين، جعلت تأهله مرهونًا بنتيجة الجولة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة خلف صن داونز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الهلال ثالثا بـ4 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل.



مواجهات الاهلى والهلال

وتعد مباراة الليلة هى المواجهة العاشرة بين الأهلى والهلال على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن تواجها 9 مباريات سابقة، حقق الأهلى الانتصار 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

وتقابل الفريقان لأول مرة على لقب أفريقيا للأندية أبطال الدورى 1987 وانتهى لقاء الخرطوم بالتعادل السلبي، وفاز الأهلى بالقاهرة بهدفين نظيفين وحقق اللقب.

فيما انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى والهلال بالنسخة الحالية لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بالتعادل السلبى فى السودان.