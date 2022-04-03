شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج وصيفاً لبطولة بريطانيا للاسكواش بعد الهزيمة أمام بول كول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى استضافتها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس حتى الثالث من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات فى لعبة الإسكواش.

وتلقى علي فرج الهزيمة في المباراة النهائية أمام منافسه النيوزيلاندي بول كول المصنف الأول عالمياً بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 50 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-4.

بينما توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الإسكواش ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، وفازت هانيا الحمامي في المباراة النهائية على زميلتها بوادي دجلة نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 8-11, 11-4.