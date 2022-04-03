شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يقدم تقريره لاتحاد الكرة.. وعلام يمنحه إجازة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بحضور محمد بركات عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي، قدم خلالها كيروش تقريرًا مفصلاً عن رحلة السنغال والأحداث المصاحبة للمباراة والتقرير الفني.

واتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الجلسة على حصول البرتغالي كارلوس كيروش على راحة سلبية والسفر إلى بلاده لحين الفصل في الطعن المقدم من اتحاد الكرة إلى الاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم، والخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الاياب التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي.