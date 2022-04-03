شكرا لقرائتكم خبر عن قطر والبحرين تؤكدان المشاركة فى البطولة العربية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين موافقة مبدئية من دولتى قطر والبحرين على المشاركة فى منافسات البطولة العربية، التى تستضيفها مصر خلال مايو المقبل.

من جانبه أكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه تلقى موافقة مبدئية فقط، دون إرسال كشوفات اللاعبين، أو مواعيد الوصول، وغيرها من تفاصيل المشاركة.

ووافق الاتحاد العربى على استضافة مصر البطولة العربية، إلا أن اللجنة الأولمبية طلبت الملف الخاص باستضافة البطولة، قبل إرساله إلى الاتحاد العربى للعبة.

أرسل اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين ملف البطولة العربية، المقرر إقامتها بمصر مايو المقبل، إلى مختلف الدول العربية، من شروط المشاركة ومواعيد انطلاق البطولة .