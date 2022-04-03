شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعبر الأهلى إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة أمام الهلال السودانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الأحد، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد الأهلي والسلام في سهرة رمضانية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، بحضور 5 آلاف مشجع.

ويبحث الأهلي عن بطاقة التأهل بعد بداية ضعيفة لحامل اللقب آخر نسختين، جعلت تأهله مرهونًا بنتيجة الجولة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة خلف صن داونز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الهلال ثالثا بـ4 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل.

وخلال 5 مباريات خاضها الأهلي بدور المجموعات، حقق الفوز في مواجهتين على المريخ، وتعادل أمام الهلال في السودان، بينما خسر مواجهتي صن داونز ذهابا وإيابا.

سيواجه الأهلي فى المباراة الأخيرة نادي الهلال السودانى، ولا يحتاج المارد الأحمر لأكثر من التعادل للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

فى هذه الحالة سيرتفع رصيده إلى 8 نقاط، أما الخسارة فتوقف رصيد الأهلي عند 7 نقاط، ويتساوى مع الهلال فى النقاط، وحينها سيتأهل الأخير بعد خسارة المريخ من صن داونز.