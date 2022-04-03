شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق في القيمة التسويقية على الهلال السودانى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات العاشرة مساء اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الهلال السودانى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى على استاد الأهلى والسلام في سهرة رمضانية، لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية بحضور 5 الاف مشجع.

وأسند الاتحاد الأفريقي الكاف، تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة ويعاونه الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف.

ويتفوق الأهلى على الهلال السودانى فى القيمة التسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت حيث تبلغ قيمة المارد الاحمر 31.85 مليون يورو فيما تبلغ قيمة بطل السودان 2.38 مليون يورو.



القيمة السوقية

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى لدورى الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يتربع على صدارة المجموعة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا برصيد 16 نقطة والذى حسم تأهله متصدراً للمجموعة ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يقبع المريخ في المركز الأخير برصيد 4 نقاط وودع أمال المنافسة.