شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. أحمد غانم سلطان: المحقق كونان يشبهنى فى الذكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات كابتن كارتون، ليكشف النجوم عن اكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والاسلوب والاهداف..

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق.

قال أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق أن أكثر شخصية كارتونية يحبها ، هى المحقق كونان، لأنه ذكي جدا، ويشيبهنى فى أننى في المشاكل سريع التصرف، ولدى الحلول، قائلا :" انا فى المشاكل بعرف اتصرف اوي الحمد لله "

يذكر أن أحمد غانم سلطان لعب لعدة اندية على رأسها الزمالك ،كما احترف فى بولندا ، و اذربيجان ، و عاد الى مصر و لعب فى تليفونات بنى سويفو الجونة و النصر .