رسميا.. اتحاد الكرة يمنح كيروش راحة لحين الفصل في طعن مباراة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قدم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تقريره لاتحاد الكرة عن رحلة السنغال والأحداث المصاحبة للمباراة والتقرير الفني.

وتولى كيروش القيادة الفنية للمنتخب خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى مارس 2022.

وخسر المنتخب المصري أمام السنغالي بضربات الترجيح في الجولة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان له مساء الأحد، أن اتحاد الكرة عقد جلسة مع كيروش، بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعضوية محمد بركات، ووليد العطار المير التنفيذي.

واتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الجلسة على حصول كيروش على راحة سلبية والسفر إلى بلاده لحين الفصل في الطعن المقدم من اتحاد الكرة إلى الاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم.

وطلبت مصر إعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الاياب التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي .

وينتهي عقد كيروش تلقائيا حال الفشل في الوصول لكأس العالم.