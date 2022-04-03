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ويستهام يعبر إيفرتون ويتقدم للمركز الخامس ببريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقدم ويستهام يونايتد للمركز الخامس بجدول ترتيب الممتاز بفوزه على ضيفه إيفرتون 2 /1 اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام بهدف سجله آرون كريسويل في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أدرك ميسون هولجيت التعادل لإيفرتون في الدقيقة، 53 لكن بعد ست دقائق فقط أحرز جارود بوين الهدف الثاني لويستهام.

وأكمل إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين لطرد مايكل كين في الدقيقة 65.

ورفع الفوز رفع رصيد ويستهام إلى 51 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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