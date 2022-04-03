ويستهام يعبر إيفرتون ويتقدم للمركز الخامس ببريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقدم ويستهام يونايتد للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه إيفرتون 2 /1 اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام بهدف سجله آرون كريسويل في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أدرك ميسون هولجيت التعادل لإيفرتون في الدقيقة، 53 لكن بعد ست دقائق فقط أحرز جارود بوين الهدف الثاني لويستهام.

وأكمل إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين لطرد مايكل كين في الدقيقة 65.

ورفع الفوز رفع رصيد ويستهام إلى 51 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.