بالفيديو.. مازيمبي ينتزع صدارة الكونفدرالية من المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خسر المصري البورسعيدي أمام مضيفه مازيمبي الكونجولي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وبهذه النتيجة، فرّط المصري في تربعه على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، حيث تجمد رصيده عند 10 نقاط ليتراجع للمركز الثاني، فيما خطف مازيمبي المركز الأول بعد رفع رصيده إلى 11 نقطة.

وكان الفريق البورسعيدي يأمل في تحقيق الفوز أو الخروج بتعادل على أقل تقدير يضمن به الاحتفاظ بالصدارة بعدما ضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية في وقت سابق،لكنه خسر بثنائية آدم بوسو.

وبذلك، ينتظر مازيمبي مواجهة أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى بدور الثمانية، فيما يواجه المصري أحد المتصدرين.

ملخص المباراة:

انقطع البث في معظم أوقات الشوط الأول قبل عودته بشكل منتظم في الدقيقة الـ40، وأهدر الفريقان عدة فرص في الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وافتتح مازيمبي التسجيل في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء بهدف رائع عن طريق آدم بوسو، بعدما تلقى عرضية متقنة من جلودي ليكونزا داخل المنطقة ليحولها بضربة مقصية متقنة داخل شباك أحمد مسعود حارس المصري.

معين الشعباني مدرب المصري أجرى ثلاثة تغييرات في الشوط الثاني بإقحام كل من إلياس الجلاصي، فريد شوقي وحسن علي بدلا من أوستين أموتو، عمرو موسى وإيزي إيميكا.

وعاد اللاعب نفسه آدم بوسو ليضاعف النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ75 بعدما استغل خطأ قاتلا من ياسر حامد، لينطلق بالكرة بسرعة كبيرة نحو مرمى مسعود ويودعها داخل الشباك لتصبح النتيجة (2-0).

تشكيل المصري: أحمد مسعود؛ كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد؛ عمرو موسى، إيزي ايميكا، محمد جريندو، أحمد حمودي؛ عمرو مرعي، أوستين أموتو.