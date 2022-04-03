شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى حضور أمير مرتضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، وشهدت الجلسة تواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، حيث طالب المدير الفني من اللاعبين بضرورة غلق ملف البطولة الإفريقية بشكل نهائي والتركيز في الفوز بمباريات الدوري خلال الفترة المقبلة.

أدى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة، بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية على هامش مران الأبيض، وأدى اللاعبون فقرة تدريبات تأهيلية على أجهزة الجيمانيزيوم ودرجات السرعة داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة ساجرادا بعض التدريبات البدنية القوية، ويحرص الجهاز الفني للفريق على تجهيز جميع اللاعبين بالشكل البدني المطلوب قبل المباريات المقبلة للأبيض في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى لمواجهة بيراميدز، فى العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك حصل على راحة من التدريبات، أمس السبت، بعد التعادل سلبيًّا مع نظيره ساجرادا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

وافتتح الزمالك مشواره فى دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبيًّا ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهابًا 3-1 وإيابًا 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبيًّا مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًّا مع ساجرادا فى القاهرة.