شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الكرة النسائية تتجه للأردن للمشاركة فى دورة ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة منتخب مصر للكرة النسائية، اليوم الأحد، إلى الأردن للمشاركة في دورة ودية دولية هناك بمشاركة منتخبي الهند والأردن، في إطار خطة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير احتكاك قوي لمنتخب الكرة النسائية وتحسين وضع المنتخب في التصنيف الدولي للفيفا.

تترأس بعثة منتخب مصر للكرة النسائية في الأردن، الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الإتحاد والمشرف على الكرة النسائية.

ويخوض منتخب الكرة النسائية المباراة الأولى مع الهند يوم 5 أبريل الجارى ، قبل مواجهة الأردن يوم 11 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على طلب الدكتورة دينا الرفاعى، عضو المجلس، بتحمل تكلفة تواجد سيارات الإسعاف فى مباريات دورى الكرة النسائية، ضمن سياسة المجلس لرفع الأعباء المالية عن الأندية.

كما أخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، أندية الأقسام الثانى والثالث والرابع بضرورة تواجد سيارات الإسعاف فى جميع المباريات، بعد الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان، على أن تتحمل الجبلاية تكلفة هذه السيارات منعا لتوقيع عقوبات على الأندية وفقا للائحة.