شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تتوج ببطولة بريطانيا للإسكواش للمرة الأولى في تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الإسكواش ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى استضافتها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس حتى الثالث من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات فى لعبة الإسكواش.

وفازت هانيا الحمامي في المباراة النهائية على زميلتها بوادي دجلة نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 8-11, 11-4.

وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين، ففى منافسات الرجال شارك 14 لاعبا، وهم: على فرج، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، مروان الشوربجى، مازن هشام، محمد الشوربجى، مصطفى عسل، فارس الدسوقى، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مصطفى السرتي، عمر مسعد، محمد الشربيني وكريم الحمامي.