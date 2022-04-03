شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى والهلال السودانى بدوري الأبطال الأفريقى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الأحد، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد الأهلي والسلام في سهرة رمضانية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، بحضور 5 آلاف مشجع



مشوار الاهلى والهلال

مشوار الأهلى بدوري أبطال أفريقيا

الأهلى 0-0 الهلال السودانى

الأهلى 0-1 صن دوانز

الأهلى 3-2 المريخ السودانى

الأهلى 0-1 صن دوانز

الأهلى 3-1 المريخ السودانى

مشوار الهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

صن دوانز 1-0 الهلال

الهلال 0-0 الاهلى

المريخ 2-1 الهلال

الهلال 1-0 المريخ

صن دوانز 4-2 الهلال

سيكازوى حكما لمباراة الأهلي والهلال

أسند الاتحاد الافريقي الكاف تحكيم مباراة الاهلى والهلال للزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة ويعاونه الكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميرني بليس يفين حكماً رابعاً، فيما يقوم بدور المراقب اللقاء الإثيوبي ألمو مازينفيا، بينما اختير نوكونقو منسقاً عاماً للمباراة، والسيراليوني محمد فريمان منسقاً أمنيا من قبل الكاف

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 1 - صن داونز.. 16 نقطة

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط