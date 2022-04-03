شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. نقل كأس العالم من الأرجنتين بسبب زلزال تشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الزلزال الذى هز دولة تشيلى عام 1960، في نقل بطولة كأس العالم نسخة 1962 ، من الأرجنتين إلى تشيلى، بناء على جملة رددها كارلوس ديتبورن رئيس الاتحاد التشيلى لكرة القدم وقتها.

وتقدمت الأرجنتين وتشيلى بملفين لاستضافة البطولة، ولكن حفل تقديم الملف، شهد كلاما مؤثرا من رئيس الاتحاد التشيلى، حيث قال في نهاية الخطاب جملته الشهيرة "ليس لدينا شىء، ولذلك يجب أن يكون لدينا كأس العالم" في إشارة منه إلى تدمير بلاده بسبب الزلزال، وهو ما أجبر الاتحاد الدولى على إقامتها بتشيلى، وراح ضحية الزلزال أكثر من 6 آلاف شخص وأصيب أكثر من 50 ألف شخص.

وأشارت تقارير الصحف فى ذلك الوقت إلى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم تكن لديه رغبة بمنح حق استضافة المونديال للأرجنتين، بسبب مقاطعتها للبطولة فى نسخ 1938 و1950 و1954 و1958 .

وشهدت البطولة تتويج البرازيل باللقب، في نهائي البطولة بعد الفوز على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 3/1 .