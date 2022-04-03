شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. محمد إيهاب بطل رفع الأثقال: ملوخية وبط وأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع محمد إيهاب بطل رفع الأثقال والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم ، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم " بط و أرز و ملوخية".

ويتناول إيهاب فطار رمضان بصحبة أسرته ، حيث أنه إحتفل بقدوم أول مولده له مؤخرا ، حيث يفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقاؤه و أسرته .

كما يحرص إيهاب على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما يحرص إيهاب فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية..