شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى للونش لتحديد موقفه من المشاركة مع الزمالك في مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى من أجل تحديد موقفه من المشاركة مع فريقه فى مواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف الونش من المشاركة أو عدم المشاركة فى لقاء بيراميدز وفقًا للاختبار الطبى الذى سيخضع له اللاعب، وإن كانت نسبة لحاقه بالمباراة ضعيفة بسبب شعور اللاعب بألام شديد فى الركبة.

وكان مصدر مقرب من الونش كشف لـ"الخليج 365" إن اللاعب يدرس بجدية اجراء جراحة غضروف الركبة عقب مواجهة بيراميدز، خاصة وإنه يشارك فى المباريات بالفترة الماضية وفقًا لبرنامج علاجى مع المسكنات، ولم يتمكن اللاعب من اجراء الجراحة طوال الفترة الماضية.

أضاف المصدر إن محمود الونش شعر بزيادة الألم فى الفترة الحالية، الأمر الذى دفع اللاعب للتفكير بجدية فى إجراء العملية الجراحية للتخلص من هذه الألام.