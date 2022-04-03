شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخسر من مازيمبى 2/0 ويتأهل ثانى مجموعته لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مازيمبي فوزًا ثمينًا على النادي المصري، بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، على استاد الفريق الكونغولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسجل هدفي مازيمبي، آدم بوسو لاعب الفريق الكونغولي في الدقيقتين 53 و75.

بهذا الفوز ينتزع مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يتراجع النادي المصري إلى المركز الثاني بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، ليتأهل الفريقان سوياً إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: أحمد شديد قناوي، هيثم العيوني، ياسر حامد، كريم العراقي، خط الوسط: أحمد حمودي، إيزي إيميكا، عمرو موسى، محمد جريندو، وفي الهجوم: أوستين أموتو وعمرو مرعي.

وعلى دكة البدلاء كل من: عصام ثروت، إسلام صلاح، فريد شوقي، أسامة الجزار، حسين رجب، محمد شحاتة، أحمد شوشة، إلياس الجلاصي، حسن علي.

الشوط الأول

سيطر الحذر على أول ربع ساعة من عمر اللقاء، قبل أن تتوقف المباراة لعلاج أحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدي في الدقيقة 15.

شهدت الدقيقة 19 صحوة هجومية من فريق مازيمبي معتمداً على عامل الأرض والجمهور، ليتحصل على ثلاث ركنيات متتالية، مرت بأمان على مرمى النادي المصري.

واصل أصحاب الأرض عملية الضغط الهجومي وحصل فريق مازيمبي على الركلة الركنية السابعة في الدقيقة 33 لكن لاعبو الفريق الكونغولي لم يستغلونها.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، أهدر خلالهما فريق مازيمبي فرصة حقيقية للتسجيل بعدما تهيأت كرة عرضية لمهاجم لفريق الكونغولي سددها برأسه بجوار القائم الأيسر لأحمد مسعود حارس المصري.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 48 معلناً تعادل الفريقين سلبياً .

الشوط الثاني

حاول فريق المصري الضغط في الدقائق الأول من عمر الشوط الثاني بشكل متقدم لإرباك مدافعي مازيمبي والاستفادة من الأخطاء.

في الدقيقة 51، نجح أحمد مسعود حارس مرمى المصري في التصدي ببراعة لتسديدة قوية من مهاجم مازيمبي بعد مراوغة دفاع المصري ، ليحافظ مسعود على نظافة شباكه.

في الدقيقة 53 نجح أدم بوسو لاعب فريق مازيمبي في إحراز الهدف الأول بشباك النادي المصري بعد عملية ضغط مستمر على الفريق البورسعيدي.

في الدقيقة 58 دفع معين الشعباني المدير الفني للمصري بأول تغييراته بنزول التونسي إلياس الجلاصي بدلاً من أوستين أموتو، وذلك لتنشيط الجانب الهجومي للمصري.

دفع معين الشعباني بفريد شوقي في الدقيقة 69، بدلاً من عمرو موسى، وذلك لتدعيم وسط ملعب الفريق البورسعيدي في ظل اعتماد مازيمبي على الهجمات المرتدة.

أجرى المصري التبديل الثالث في الدقيقة 74 بنزول حسن علي بدلاً من إيزي إيميكا وذلك لتدعيم هجوم الفريق البورسعيدي.

في الدقيقة 75 أحرز آدم بوسو لاعب مازيمبي الهدف الثاني لفريقه، بعدما قطع الكرة من ياسر حامد مدافع المصري، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة على يسار أحمد مسعود حارس المصري لتسكن الشباك.

في الدقيقة 89 منع أحمد مسعود حارس المصري، مهاجم مازيمبي من إحراز الهدف الثالث لفريقه، بعدما انفرد بالمرمى عقب قطع الكرة من هيثم العيوني مدفع المصري، ليسدد الكرة في متناول أحمد مسعود.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 93 معلناً نهاية اللقاء بفوز مازيمبي بهدفين نظيفين.