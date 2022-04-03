شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع مع معاونيه قبل انطلاق مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع أفراد جهازه المعاون قبل انطلاق المران الجماعى الذى سيقام فى الرابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص البروفيسور على الاجتماع مع أفراد جهازه المعاون من أجل تحديد ترتيبات المرحلة المقبلة، وكيفية الاستعداد لمواجهة بيراميدز، وتجهيز كل اللاعبين من الناحية البدنية والفنية.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى لمواجهة بيراميدز، فى العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك حصل على راحة من التدريبات، أمس السبت، بعد التعادل سلبيًّا مع نظيره ساجرادا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

وافتتح الزمالك مشواره فى دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبيًّا ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهابًا 3-1 وإيابًا 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبيًّا مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًّا مع ساجرادا فى القاهرة.